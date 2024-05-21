Британцам, которым десятки лет назад перелили заражённую ВИЧ и/или гепатитом С кровь, выплатят по сто тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации. Это подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Минимальный размер компенсации определил королевский адвокат Роберт Фрэнсис в ходе исследования в прошлом году. Сунак, выступая вчера, 20 мая, в палате общин, пообещал реализовать предложение Фрэнсиса. «Сколько бы ни стоила реализация этой схемы, мы её оплатим», – сказал он.

Речь Сунака стала ответом на опубликованное расследование, в котором говорится, что число пострадавших от заражения крови составляет около 30 тысяч, три тысячи из которых уже умерли. Все они получили заражённые препараты, импортированные из США, в период с 1970-х по 1990-е годы. Переливание крови или её компонентов требовалось им из-за несчастных случаев, при операциях и родах, а также для лечения гемофилии.

Сунак назвал день публикации доклада «днём позора», британские СМИ характеризуют произошедшее как «крупнейшую катастрофу в истории британского здравоохранения». Начать расследование распорядилась бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2017 году. В докладе 2527 страниц.

«Компенсация не вернёт никому здоровья и потерянных детей. Но правительство должно финансово решить эту проблему и признать все потерянные за эти годы зарплаты, пенсии, ипотеки», – говорит 58-летний Ричард Уорвик, которого заразили ВИЧ и гепатитом С в ходе экспериментального лечения гемофилии, когда он был ещё школьником.

На данный момент, пишет The Guardian, обещанные властями компенсации получили около четырёх тысяч пострадавших и партнёров погибших. (svoboda.org)