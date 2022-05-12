Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Финляндии в ближайшее время вступить в НАТО, заявил, что Москва рассматривала такой исход событий.

«Всегда рассматривала и анализировала самые разные варианты. Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО не делает мир и европейский континент более стабильным и безопасным», — сказал представитель Кремля.

По его словам, расширение НАТО, безусловно, угрожает России.

Журналисты также спросили Пескова, даст ли Москва какой-то ответ, в случае принятия Финляндии в Североатлантический альянс.

«Все будет зависеть, в чем будет выражается этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к наш границам. Есть действительный указ президента разработать перечень мер по укреплению наших флангов в связи с расширением НАТО. Это станет элементами специального анализа, чтобы разработать комплекс мер и обеспечить нашу безопасность», — подытожил пресс-секретарь. (gazeta.ru)