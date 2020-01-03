В Конгрессе заявили, что вместо стратегии по Ирану Трамп выбрал военную эскалацию

Администрация президента США Дональда Трампа вместо слаженной стратегии в отношении Ирана выбрала военную эскалацию. Такое мнение выразил в пятницу в опубликованном письменном заявлении председатель комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

«Ни я, ни американский народ не хотим открытой войны с Ираном. Однако отсутствие слаженной стратегии обострило и без того напряженные отношения Вашингтона и Тегерана. Судя по всему, вместо какой-либо стратегии администрация Трампа выбрала военную эскалацию», — считает конгрессмен.

Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг убийства в Багдаде командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. «Меня по-прежнему беспокоят последствия этих мер для защиты и безопасности американских военнослужащих и средств в регионе. Вместо того чтобы ослабить напряженную ситуацию в регионе, эти меры лишь ускорят цикл эскалации насилия», — считает Смит.

По его словам, вашингтонская администрация «должна четко сформулировать, как нынешние и возможные будущие меры будут защищать глобальные интересы США, обеспечивая при этом безопасность и защиту американских военнослужащих в регионе и во всем мире». «Американский народ заслуживает того, чтобы знать, почему президент Трамп поставил нас на грань очередной войны и на каком основании», — заключил демократ.(ТАСС)