Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах президента в ноябре, уже решил, кого выберет своим кандидатом в вице-президенты, но пока что не сообщил об этом республиканцам. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп 22 июня в Филадельфии заявил, что кандидат на пост вице-президента в следующий четверг будет присутствовать на дебатах, которые пройдут в Атланте.

До этого старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван сообщила, что президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах для того, чтобы подготовиться к дебатам с Дональдом Трампом.