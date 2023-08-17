Власти КНДР впервые прокомментировали произошедший около месяца назад инцидент, связанный с пересечением американским военным демаркационной линии между Южной и Северной Кореями. В ходе расследования солдат признался, что незаконно проник в КНДР, а свой поступок он объяснил «бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в армии США», сообщили в среду, 16 августа, северокорейские государственные СМИ.

Согласно этой информации, американский военнослужащий выразил желание искать убежища в Северной Корее или третьей стране, поскольку он «разочаровался в американском обществе, в котором отсутствует равенство».

Северокорейская версия о мотивах американца Трэвиса К. не может быть проверена. Власти США пока не получили прямого доступа к нему, обе страны не имеют дипломатических отношений. О мотивах и планах К. до сих пор ничего не было известно.

В июле стало известно, что один из военнослужащих США во время посещения демилитаризованной зоны «умышленно и без разрешения» пересек военную демаркационную линию. «Мы внимательно следим за ситуацией, расследуем ее и работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников военнослужащего и принять меры для урегулирования этого инцидента», — заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предположил, что военнослужащий находится под стражей в КНДР. Вашингтон и действующее под эгидой США Командование войсками ООН в Южной Корее заявили, что будут сотрудничать с северокорейскими силами для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов военнослужащего. (DW)