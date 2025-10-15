Сенаторы-республиканцы и другие высокопоставленные члены официальной молодёжной организации партии выражали восхищение Гитлером во внутренней группе в Телеграм, сообщает сайт Politico.

Переписка продолжалась несколько месяцев и включала, среди прочего, выражения ненависти к меньшинствам в США, включая евреев, представителей ЛГБТ-сообщества, афроамериканцев и женщин.

Один из участников группы назвал представителей штата Мэриленд в партии «жирными, вонючими евреями», а другой написал: «Вы ожидаете от еврея честности?»

После разоблачения отделение Республиканской партии в Канзасе было закрыто, а несколько высокопоставленных членов местных органов власти были уволены со своих должностей.

Издание связывает высказывание с общественным дискурсом, который установился после прихода Трампа. Быть националистом, расистом, гомофобом и женоненавистником стало можно. Трампу в переписке тоже досталось — его считают слишком мягким.

Опросы в США показывают тревожный рост расизма и антисемитизма в США, это касается не только левых студентов, но и правых представителей «глубинной Америки». (israelinfo.co.il)