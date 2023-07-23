Два опроса проголосовавших на парламентских выборах в Испании предсказали победу правоцентристской «Народной партии». Для формирования правительства ей понадобятся голоса радикально-правой партии Vox, следует из экзит-поллов.

Всеобщие выборы в Испании прошли в воскресенье. Участки на большей части страны закрылись в 20 часов по местному времени (22 по бакинскому). Все голоса планируется посчитать к полуночи.

Согласно опросу Sigma Dos, «Народная партия» получает между 145 и 150 креслами. GAD3 даёт партии 150 кресел. Этих результатов не хватит, чтобы получить абсолютное большинство в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата). Правящей Социалистической рабочей партии опросы дают около 120 голосов.

Результаты подсчётов 11 процентов голосов показывают, социалисты получают 128 кресел, а «Народная партия» 122. Согласно предварительным результатам, левые получили 154 места, а правые — 153. (svoboda.org)