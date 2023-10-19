Бывший глава департамента капитального строительства «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск в связи с хищением 600 млн руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия.

По данным Следственного комитета России, похищенные средства были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Решение о заочном аресте 41-летнего Мешкова принял Басманный суд. Из постановления суда следует, что бывшего топ-менеджера космической госкорпорации обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили арест на два месяца, но этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Мешкова из-за границы или задержания его на территории России. (moscowtimes.ru)