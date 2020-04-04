В Китае почтили память умерших от коронавируса

В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания. На три минуты замерли все граждане страны, в том числе и глава государства Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Основная церемония прошла в президентской резиденции «Чжуннаньхай», на которой присутствовали высшие лица Китая. Ровно в 10 утра по местному времени прозвучали траурные сирены, и все граждане страны замерли в поклоне.

4 апреля в КНР запрещены все развлекательные мероприятия. Фотографии на первых полосах СМИ и главных страницах ведомств на один день перекрашены в черно-белые изображения. Также в стране опущены флаги, в том числе и на территории дипломатических миссий.

В настоящее время 94 процента зараженных в стране полностью выздоровели. Эпидемия унесла жизни 3326 граждан, за последние сутки скончались четверо.

| 2020-04-04T15:40:25+00:00 4 апреля 2020, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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