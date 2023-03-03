Турция осуждает убийство одного из бывших руководителей Управления безопасности Иракского туркманского фронта (ITC) Ахмета Тахира. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Билгича.

«Глубоко опечалены известием о том, что Ахмет Тахир, бывший функционер Управления службы безопасности Иракского туркманского фронта, погиб в результате покушения 3 марта в Киркуке», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали произошедшее террористическим актом, нацеленным не только на мир и безопасность туркманской общины, которая является «составным и основным элементом Ирака», но и на стабильность Ирака в целом.

МИД Турции призвал иракские власти незамедлительно установить виновных в этом преступлении и привлечь их к ответственности.

Бывший функционер Управления безопасности Иракского туркманского фронта (ITC) Ахмет Тахир был убит в результате покушения.