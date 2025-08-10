Ещё не успели стихнуть аплодисменты по поводу исторического прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, как на политической карте Южного Кавказа появилась новая линия — Зангезурский транспортный коридор, а вместе с ней и новая, весьма ощутимая угроза стабильности в регионе.

Подписанный в Вашингтоне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном при участии Дональда Трампа протокол о намерениях выводит регион в новую эпоху экономического и политического взаимодействия.

Соглашение предусматривает строительство железнодорожной линии, нефтепровода, газопровода и оптико-волоконных сетей на 32-километровом участке территории Армении, соединяющем материковый Азербайджан с Нахичеванью. Особую пикантность проекту придаёт тот факт, что он будет проходить фактически «по территории США» — Вашингтон получил концессию на строительство и эксплуатацию коридора сроком на 99 лет. Маршрут уже получил символичное название — «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Такой формат более чем устраивает Ильхама Алиева, обеспечившего юридические гарантии свободы передвижения грузов, и сохранить лицо Николе Пашиняну — сумевшего формально сохранить суверенитет над своей территорией, пусть даже только на бумаге.

Победители и проигравшие

В итоге Баку получает роль центрального транспортного узла, соединяющего Среднюю Азию с Европой напрямую, минуя Россию и Китай. Для Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана это шанс выйти на европейские рынки по более короткому, безопасному и экономически выгодному маршруту, без политического и экономического прессинга со стороны России и Китая.

Ереван получает реальный экономический стимул: развитие инфраструктуры, рост транзитных сборов, доступ к новым рынкам и интеграцию в масштабные международные проекты. Это шаг от изоляции к региональному партнёрству.

Анкара получает прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном, Каспийским регионом и далее — со странами Центральной Азии. Это укрепляет её позиции в тюркском мире, усиливает транзитный потенциал и открывает новые маршруты для торговли и энергетики.

Россия и Иран — среди тех, кто теряет от запуска коридора. Москва лишается монополии на транзит грузов из Центральной Азии в Европу, а вдобавок рискует столкнуться с проблемами на своих южных рубежах: ведь никто не может гарантировать, каким образом завтра США решат «защитить» свою «исконную» территорию на армяно-иранской границе.

Иран рискует утратить своё значение как ключевого альтернативного маршрута между Европой и Азией, включая сухопутный путь в Ереван и далее — в Россию. Для Тегерана этот проект несёт не только экономический, но и серьёзный геополитический вызов — выпадение из важнейшей транспортной цепочки, потерю транзитных доходов и ослабление влияния на Южном Кавказе. Главное же — появление у его границ американского присутствия, которое в перспективе может означать создание, пусть и формально скрытой, военной базы США. А это уже прямая и долговременная угроза национальной безопасности Ирана.

Угрозы и восточный базар

Как результат советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что исламская республика «не допустит» реализации этого проекта.

Велаяти же предупредил, что реализация проекта «невозможна и не состоится» и «станет кладбищем для наёмников Трампа», а не «путём, принадлежащим президенту США». Советник Хаменеи объяснил, что с точки зрения Ирана подобный коридор угрожает безопасности Южного Кавказа, а также может привести к пересмотру границ Исламской республики и распаду Армении. Он назвал соглашение «политическим заговором против Ирана и соседних стран».

«В результате Иран настаивает, что будет действовать в соответствии с интересами безопасности Южного Кавказа, вместе с Россией или без неё. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — заявил Велаяти. Тегеран уже давно выступает против создания Зангезурского коридора, поскольку опасается, что он отрежет Иран от Армении и остальной части Кавказа, а также приведёт к появлению иностранного военного присутствия у его границ.

Это присутствие было и раньше — границу Армении и Ирана фактически контролировала российская ФСБ, но, вероятно, такое соседство Тегеран устраивало, в отличие от американского присутствия.

Однако по словам Велаяти, если Азербайджан откажется от проекта, он может использовать территорию Ирана для связи с Нахичеванью.

То есть, как мы видим, Велаяти повёл себя в сугубо восточном стиле: начав с громких политических заявлений и угроз, он быстро перешёл к сути — торговле и желанию извлечь выгоду из этого крайне перспективного экономического проекта.

И тут возникает закономерный вопрос: насколько реальны угрозы Ирана этому коридору? Решится ли Тегеран на прямую агрессию против Азербайджана или, скорее, ограничится воинственной риторикой, чтобы выбить для себя преференции в других направлениях?

Ведь нельзя и забывать, что Россия всё ещё надеется открыть свой транспортный путь «Север — Юг» из Персидского залива через Иран и Азербайджан, а затем — в Европу. Здесь как никогда важна добрая воля и готовность Азербайджана участвовать в проекте. Однако на фоне обострившихся противоречий между Баку и Москвой перспективы этого сценария выглядят весьма сомнительно.

У Ирана впереди ещё трудные переговоры с ЕС и США по ядерной программе и вопросу возможного снятия санкций — что также представляется маловероятным, учитывая нынешнюю жёсткую позицию Тегерана. Возможно, всё это и подталкивает иранское руководство делать задел на будущие торги, уже сегодня угрожая реализации Зангезурского, а точнее — «трамповского» коридора.

Поживём — увидим. Сегодня слишком много государств заинтересованы в успешной реализации Зангезурского коридора: США, Турция, Азербайджан, страны Центральной Азии, а теперь и сама Армения. В таких условиях президент Ильхам Алиев располагает прочной международной поддержкой. Его политическая воля и дальновидная стратегия вновь выводят Азербайджан в центр региональной повестки. Поэтому, скорее всего, угрозы Ирана в адрес Азербайджана так и останутся словами — как это уже не раз происходило в последние годы. (https://isiwis.co.il)