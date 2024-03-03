Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия и мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил в ходе панельной дискуссии в рамках III Дипломатического форума в Анталье представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

Выступая на сессии «Новая динамика сотрудничества в Евразии», он подчеркнул, что помимо чисто экономической выгоды, восстановление транспортного сообщения между странами в постконфликтной обстановке может также сыграть важную роль в построении доверия и стать эффективным инструментом установления мира.

«Ярким примером тому является проект Зангезурского коридора, который может не только наладить прямое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, но и положить конец экономической изоляции Армении в регионе.

К тому же, реализация данного проекта принесет пользу и полностью отвечает интересам других стран региона, в первую очередь Турции, России и Ирана.

Помимо этого, Зангезурский коридор может стать альтернативным маршрутом уже действующего транс-каспийского международного срединного коридора (Trans-Caspian International Middle Corridor), соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ по территории Азербайджана и Грузии», — подчеркнул представитель президента.

«Надеемся, что Ереван, который более трех лет уклонялся от выполнения своих обязательств и фактически препятствовал восстановлению транспортного сообщения через Зангезур, наконец-то, осознает всю выгоду этого проекта для Армении. В противном случае вожделенный «перекресток» рискует так и остаться региональным тупиком», — заключил Э.Амирбеков.