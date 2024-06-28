Создание сухопутного сообщения с Нахчываном через территорию Армении важно для Азербайджана в контексте отношений с Ираном, поскольку Азербайджан хочет минимизировать зависимость от Ирана.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи на дискуссии на тему «Находятся ли Армения и Азербайджан на грани мира?», состоявшейся в Атлантическом совете США.

«Отношения между Баку и Тегераном внешне кажутся очень теплыми… однако могу вас заверить, что внутренне эти отношения достаточно сложны. И причина, по которой азербайджанцы хотят иметь этот транзитный коридор, который соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении, заключается в том, что сейчас Азербайджан зависит от иранской сухопутной территории и иранского воздушного пространства. Они зависят от Ирана в поставках предметов первой необходимости в Нахчыван», – приводит News.am его слова.

Люк Коффи также отметил, что Азербайджан зависит от Ирана в поставках природного газа в Нахчыван, что осуществляется посредством сделки по обмену туркменского природного газа. По его словам, для решения этой проблемы Азербайджан сейчас работает с Турцией над строительством газопровода, который будет доставлять газ из Турции в Нахчыван.

По его словам, в отношениях между Азербайджаном и Ираном также важны их история, религиозные разногласия, геополитические проблемы и трудности. Например, тот факт, что Иран поставлял оружие Армении во время Первой Карабахской войны, или тот факт, что Россия использовала территорию Ирана для поставок оружия в Армению во время Второй Карабахской войны или миллионы азербайджанцев, живущих в иранской провинции Западный Азербайджан.

«Я не сомневаюсь, что Баку хочет иметь теплые отношения с Тегераном, но, когда дело касается Нахчывана, они не хотят зависеть от Ирана», – сказал Люк Коффи.

Интересно, насколько прав в своих оценках американский исследователь? В частности, когда говорит, что Азербайджану всё же предпочтительнее Зангезурский коридор через территорию Армении, а не Ирана.

На эти вопросы # ответили известные специалисты по региону.

Заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов:

— Для Азербайджана главным критерием в выборе маршрута для связи с Нахчываном и создания нового транспортного коридора в Турцию, очевидно, будет его надежность. Именно этот фактор сейчас анализируется. Пока не подписан мирный договор с Арменией, единственным маршрутом остается путь через Иран. Однако обнадеживающие заявления обеих сторон о прогрессе переговоров позволяют рассмотреть оба варианта. Для этого будет использовано два критерия – состояние и прогноз двусторонних отношений и перспективы дестабилизации Армении и Ирана. В обоих случаях ответы на эти вопросы совсем не очевидны.

Иран за последние несколько лет пережил несколько довольно масштабных акций протеста, последнюю удалось остановить только массовым применением вооруженного насилия. В случае дестабилизации ситуации в Иране, вполне можно допустить, что «Сепах» (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Исламской Республики Иран) попробует канализировать протест на внешнего врага, и может назначить врагом Азербайджан, тем более что периодические нападки на Баку из Тегерана звучат годами и «Сепаху» не надо долго готовить общественное мнение.

С Арменией проблемы другого характера. Армения, подписавшая мирный договор с Азербайджаном, остается уязвимой для внешней дестабилизации. Если и когда заявления о желании интегрироваться в ЕС перерастут в конкретные политические решения, Ереван станет вполне комфортным и главное вполне прогнозируемым партнером для Баку, однако одновременно может стать мишенью для российских провокаций. Безусловно, в случае обеспечения управляемости и усиления возможностей Армении для недопущения инцидентов, этот маршрут является оптимальным.

Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов:

— Мой хороший друг Люк Коффи — один из немногих экспертов в Вашингтоне, который хорошо знает нюансы и детали сложной геополитики Южного Кавказа. К сожалению, большинство других комментаторов, которые утверждают, что являются экспертами по нашему региону, либо не имеют такого понимания Южного Кавказа, либо находятся под влиянием определенных идеологических предубеждений или под влиянием различных антиазербайджанских лоббистских групп, кстати, не только очень сильного армянского лобби.

Эти знания Люка делают его очень хорошим голосом интересов Азербайджана в аналитическом сообществе Вашингтона. И я бы сказал, что он очень прав в том, что Азербайджан намерен и старается не класть все яйца в одну корзину.