Инцидент в Каспийском море 25 июля стал поворотной точкой в отношениях Ирана и Украины. Если ранее противостояние между странами развивалось преимущественно в дипломатической плоскости, то теперь стороны вплотную приблизились к перспективе силового ответа. Формально войны между ними нет, однако события последних дней демонстрируют, как быстро политическая конфронтация может перерасти в масштабный региональный кризис.

Поводом стала атака украинских сил на иранское судно. По данным Тегерана, на борту торгового корабля прогремел взрыв, в результате которого погиб моряк. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «весомых результатах» дальнобойных ударов по судам, перевозившим военные грузы, связанные с Ираном. Расхождение в трактовке статуса судна стало ключевым элементом информационного противостояния. Для международного права этот нюанс принципиален: если судно являлось гражданским, его поражение ставит под сомнение соблюдение норм международного гуманитарного права; если же оно перевозило военные грузы, его правовой статус меняется. Пока ни одна из сторон не представила исчерпывающих доказательств. Однако сам факт применения украинских БПЛА на дистанции свыше 1000 километров от линии фронта продемонстрировал расширение географии возможностей Киева и создал угрозу для тыловой инфраструктуры иранского и российского транзита.

Особую остроту ситуации придает место удара — Каспийское море, которое до сих пор считалось изолированным от российско-украинской войны. Для Ирана это регион стратегической безопасности и экономических интересов, а согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, присутствие вооруженных сил или вмешательство некаспийских государств там строго ограничено. Перенос боевых действий в эту закрытую акваторию напрямую затрагивает не только Иран и Россию, но и другие страны региона — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Это неизбежно ведет к росту стоимости страхования морских перевозок, риску эскалации вблизи нефтяных маршрутов и угрозе срыва работы международного транспортного коридора «Север — Юг», по которому идет активный поток как военных, так и грузов двойного или гражданского назначения.

Именно поэтому реакция Ирана оказалась практически мгновенной, хотя разворачивалась одновременно на дипломатическом и силовом уровнях. Глава МИД Аббас Аракчи назвал произошедшее нарушением Устава ООН и заявил, что Украина действовала по указанию Израиля. Иранский МИД вызвал украинского дипломата, а Аракчи обсудил ситуацию с главой европейской дипломатии Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, переведя инцидент из двусторонней повестки в плоскость широкой международной конфронтации. Официальный представитель МИД Ирана призвал Запад «лучше контролировать» Зеленского, адресовав основные претензии Вашингтону и Брюсселю.

Несмотря на жесткую публичную риторику, прямой канал связи между Киевом и Тегераном не прервался. 28 июля исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с Аббасом Аракчи, которые сам украинский министр охарактеризовал как откровенные. Он повторил позицию Киева о том, что удары наносятся исключительно в целях самообороны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей, и призвал иранскую сторону воздержаться от шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку российской войны против Украины. Сам факт состоявшегося разговора показывает, что, несмотря на резкие заявления и угрозы силового ответа, обе стороны пока предпочитают сохранять дипломатический канал как инструмент сдерживания.

В то же время внутри иранской власти обозначился серьезный раскол между политическим и силовым крылом. Если дипломатический блок во главе с президентом Масудом Пезешкианом заинтересован в сдерживании эскалации и сохранении каналов диалога с Западом, то силовой блок — прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), контролирующий военную логистику на Каспии, — требует жестких мер. Член парламентской комиссии по безопасности Феда-Хосейн Малеки заявил, что дипломатический этап исчерпан, ультиматум Украине предъявлен, а планы силового ответа разрабатываются в структурах вооруженных сил. Хотя заявление депутата не является окончательной позицией руководства, подобные сигналы подпитываются давлением со стороны КСИР и сужают для властей пространство для маневра: если угрозы окажутся пустыми, это нанесет удар по внутреннему авторитету режима.

Однако между жесткой риторикой и реальными военными действиями сохраняется значительная дистанция. Иран объективно ограничен в выборе инструментов: у стран нет общей границы, а прямой удар по Украине означал бы риск открытого конфликта с ее западными союзниками. По этой причине вероятность прямой военной операции значительно ниже, чем применения асимметричных мер. Тегеран может пойти по пути передачи России более разрушительных вооружений, например баллистических ракет малой дальности, наращивания обмена разведывательной информацией, проведения кибератак на критическую инфраструктуру Украины или задействования своих прокси-сил в других регионах.

В этом уравнении важную роль играет и американский фактор. По данным The Wall Street Journal, еще до инцидента Вашингтон предупреждал Киев о нежелательности ударов по танкерам, не принадлежащим России, опасаясь негативных последствий для энергетического рынка и интересов компании Chevron в Казахстане. Это подчеркивает, что Киев действовал вопреки рекомендациям партнеров, руководствуясь собственной логикой: разрушать любые цепочки военных поставок в Россию независимо от того, где они проходят. Впрочем, расширение географии атак повышает риск втягивания в конфликт новых государств и создает дополнительные трения между Киевом и его ключевыми союзниками.

Для самого Тегерана произошедшее стало не просто потерей судна, а сигналом о том, что война впервые затронула зону его прямого стратегического влияния. Молчание было бы воспринято внутренними и внешними оппонентами как проявление слабости, поэтому столь жесткая внешняя реакция призвана продемонстрировать готовность защищать национальный суверенитет.

Этот эпизод наложился на глубокую предысторию ухудшения отношений. С 2022 года, когда Киев обвинил Тегеран в поставках России дронов Shahed, связи между странами фактически заморожены: посол лишен аккредитации, дипломатический диалог утрачен, а доверие полностью разрушено. Хотя Тегеран официально отрицал масштабные поставки, каждый новый удар беспилотников укреплял Киев во мнении, что Иран является прямым участником войны на стороне Москвы. В свою очередь, в Тегеране Украину все чаще воспринимают как инструмент Запада и Израиля.

Обвинения Аракчи в адрес Израиля, хотя и не подкреплены публичными доказательствами, выполняют важную политическую функцию. Привязывая инцидент к ирано-израильскому противостоянию, Тегеран расширяет рамки конфликта, представляя атаку как часть борьбы с главным геополитическим противником внутри страны и одновременно создавая предлог для консолидации союзников на международной арене.

Наиболее выигравшей стороной в сложившейся ситуации выглядит Россия. Обострение отношений между Киевом и Тегераном естественным образом подталкивает Иран к еще более тесному военно-техническому и экономическому сотрудничеству с Москвой. России даже не требуется напрямую участвовать в возможных ответных действиях Ирана: сам факт возникновения нового очага напряженности на Каспии отвлекает внимание и ресурсы Запада, одновременно стимулируя Тегеран ускорять интеграцию в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

Тем не менее сам Иран едва ли заинтересован в открытой и полномасштабной войне с Украиной. Находясь под тяжелейшим грузом санкций и переживая очередной виток эскалации с Израилем, Тегеран не может позволить себе открытие второго фронта. Жесткая риторика скорее выполняет функцию сдерживания и адресована как внешней аудитории, так и внутреннему силовому крылу. Наиболее вероятным сценарием остается не прямой обмен ударами, а давление в непрямых формах — через активизацию поставок вооружений России, кибероперации и экономическое маневрирование. Это позволит Тегерану сохранить лицо, не скатываясь к прямому столкновению.

И все же полностью исключать дальнейшую эскалацию нельзя. Если Тегеран сочтет, что его сдержанность трактуется как слабость, давление силового крыла на руководство страны будет лишь возрастать. Если же Украина продолжит наносить удары по объектам, которые Иран считает ключевыми для своих интересов в Каспийском море, пространство для компромисса окончательно исчезнет. Нынешний кризис перевел многолетнее скрытое противостояние Киева и Тегерана на принципиально новый уровень, превратив их из косвенных оппонентов в непосредственных участников двустороннего конфликта, последствия которого способны повлиять на стабильность и безопасность всего Каспийского региона.

Автор

Заур Нурмамедов