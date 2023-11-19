Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании в субботней сводке кратко описало текущую ситуацию на линии фронта в Украине на фоне полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Британская разведка указывает, что в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках: на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.

«Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особенно тяжелые потери в районе Авдеевки», – говорится в сводке.

Согласно оценке западных чиновников, в боях под Авдеевкой российские силы теряют «от 500 до 1000 человек в день».

В британской разведке со ссылкой на «свидетельства очевидцев» также указывают на важную роль малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

«С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются», – подытоживается в сводке.