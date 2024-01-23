Ситуация, когда большое количество украинских граждан во время полномасштабного вторжения России в Украину находится за границей, раскалывает украинское общество. Об этом советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил в опубликованном 20 января интервью Tages-Anzeiger. По его словам, украинцам по разные стороны границы становится все труднее находить общий язык.

«Потому что люди, которые покинули Украину, никогда не поймут тех, кто остался. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддерживать беженцев, чтобы они вернулись домой», – сказал Лещенко журналистам швейцарского издания. Отвечая на вопрос, как власти собираются убедить соотечественников, что вернуться сейчас уже безопасно, бывший народный депутат и журналист отметил, что в Киеве живет три миллиона человек, включая сотни тысяч детей.

«Аргумент, что там небезопасно, – это чушь. «Возвращенцам» не придется воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду киевской квартиры, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Их деньги пропадают из экономики. И ситуация становится все более сложной», – описал ситуацию советник главы ОПУ.

Он привел данные, что одного военного на передовой обеспечивают налогами примерно шесть налогоплательщиков. Однако украинцы, живущие за границей, воздерживаются от поддержки армии, считает Лещенко. «Хуже того, их дети и молодежь сейчас ходят в школы в европейских странах и все больше интегрируются в общество. Поэтому вероятность того, что они вернутся, становится все меньше и меньше. И мы теряем целое поколение молодых людей», – добавил он.

С одной стороны, он прав. Действительно, на фронте украинской армии очень не хватает людей. Большинство украинских солдат, которые сдерживают российскую армию вторжения, составляют мужчины среднего возраста. Их слабые физические возможности затрудняют военное планирование, говорилось в недавней публикации в The Times. «Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет. В таком возрасте трудно выполнять задачи. Некоторым даже боеприпасы и бронежилеты нести на передовые позиции трудно. Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже», — рассказал изданию командир 32-й бригады, которая сражается под Купянском, Дмитрий Берлим.

Кроме того, Лещенко прав и в том, что выезд большого числа украинцев из страны сильно ударил по ее экономике. Украинцы действительно пытаются адаптироваться в разных государствах мира, платят там налоги, покупают там товары. Все это они могли бы делать и у себя в стране, поддерживая ее экономику. По крайней мере, так считает советник главы Офиса президента Украины. Но тут кроется один тонкий момент. Дело в том, что Лещенко вполне может озвучивать и свою личную точку зрения. И не факт, что она совпадает с позицией руководства Украины.

Плюс, надо понимать, что жить в украинских городах, мягко говоря, небезопасно. И сегодняшний ракетный обстрел украинских городов со стороны России — еще одно тому подтверждение. Появились, на момент публикации текста, первые детали ракетного удара РФ по Киеву: предварительно, на столицу Украины летело 20 ракет. Силы ПВО Украины отработали на 100% и уничтожили все. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода.

«По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев. Они все поражены средствами противовоздушной обороны. Эти все обломки упали фактически по всем территориям, которые упоминались. Соломенский, Святошинский, Печерский, Дарницкий районы, смотря, с какой стороны города заходили ракеты», — заявил он. Как видим, фраза С.Лещенко о том, что «»аргумент, что в Киеве небезопасно, – это чушь», не выдерживает критики. Увы, в Киеве, при всей его защищенности, небезопасно. При этом, Киев — это не вся Украина. В других городах страны степень опасности еще выше.

В любом случае уже известно, что Чехия не станет высылать граждан Украины призывного возраста в свете планов Киева изменить закон о мобилизации и пополнить ряды армии для войны с Россией, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский в интервью ČT24. «Таких механизмов нет. Но даже если бы они и были, их применение не соответствовало бы нормам международного права и тем обязательствам, которые взяла на себя Чешская Республика на мировой арене», — сказал он.

Тут нужно понимать, что в настоящее время в Чехии находится около 200 тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Чтобы продлить срок действия въездных документов, нужен действующий украинский паспорт. Новое удостоверение личности оформляется путем подачи заявления в отделение миграционной службы в Праге. Однако там могут потребовать действительный военный билет. Таким образом, процедура позволит выявить мужчин, скрывающихся от мобилизации за рубежом. В общем, как говорится, не все так однозначно. Очевидно только одно — каждый день войны приводит к гибели украинцев на фронте и в мирной жизни. И виновата в этом Россия, где традиционно, исторически не считались с числом своих жертв на войне.