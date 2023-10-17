Войска РФ начали скоординированное наступление на нескольких направлениях Восточного фронта.

В британской разведке считают, что это будет самая значительная наступательная операция России по меньшей мере с января 2023 года.

Как говорится в отчете, российские войска ведут наступление на хорошо укрепленный город Авдеевка Донецкой области. Он еще с 2014 года находится на линии фронта и является основным препятствием для вражеских войск в попытке оккупировать всю Донецкую область.

По данным разведчиков, захватчики ведут наступление на город несколькими бронетанковыми батальонами. В то же время Вооруженным силам Украины пока удавалось сдерживать российских оккупантов, которые несли большие потери в тяжелой технике и личном составе.

Медленный прогресс и большие потери во время наступательных действий армии интервентов повлекли изменение характера сообщений со стороны РФ, которая теперь сообщает об «активной обороне», а не наступлении.

В Минобороны Британии убеждены, что захват Авдеевки россиянами все еще «выглядит маловероятным» в краткосрочной перспективе. (unian,net)