В ходе проведения инженерной разведки территории в Карабахском регионе было обнаружено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийских снарядов, принадлежавших армянским вооруженным формированиям и незаконным армянским вооруженным отрядам.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии были конфискованы боеприпасы и снаряды, обнаруженные на территории Ходжалинского района.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.