В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции

Колонна, рядом с которой произошел взрыв на юге Ирака, перевозила оборудование для армии США, заявил начальник полиции провинции Зи-Кар Хазем аль-Вайли.

Ранее иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на МВД страны сообщил, что во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака сработало взрывное устройство. По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции