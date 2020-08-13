В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции

Колонна, рядом с которой произошел взрыв на юге Ирака, перевозила оборудование для армии США, заявил начальник полиции провинции Зи-Кар Хазем аль-Вайли.
Ранее иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на МВД страны сообщил, что во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака сработало взрывное устройство. По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции
«Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США», — цитирует телеканал «Аль-Арабия» начальника полиции.
По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.