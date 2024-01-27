Власти Ирака и США в субботу провели первый раунд переговоров, цель которых определить будущее войск международной коалиции во главе с американскими военными на иракской территории, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление офиса премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

«Ас-Судани председательствовал на старте первого раунда двусторонних переговоров между Ираком и США, нацеленных на завершении миссии международной коалиции в Ираке», — отмечается в документе, передает Интерфакс.

В минувший четверг в Вашингтоне сообщили, что дали согласие Багдаду на формирование рабочих групп экспертов. Им предстоит оценить три фактора — нынешний уровень угрозы со стороны группировки ИГ, обстановку в регионе и боеспособность иракских сил безопасности. Представитель Пентагона Сабрина Сингх также признала, что военное присутствие США в Ираке будут обсуждать среди прочих тем.

Премьер Ирака неоднократно призывал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.