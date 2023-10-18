Два беспилотника сегодня утром пытались атаковать американские силы и коалицию в Ираке, они были сбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

«Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке», — сказал представитель американского минобороны.

В результате атаки никто из военнослужащих не пострадал, добавил он.

Кто стоит за попыткой атаки на позиции американских военных, не уточняется.