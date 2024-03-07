Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины — министр обороны страны Бьорн Арильд Грам сегодня подписал договор о намерениях участия Норвегии в коалиции ПВО с министром обороны Германии (которая ее возглавляет) Борисом Писториусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии 7 марта.

«Для Норвегии вполне естественно быть частью такой коалиции ПВО. Норвежская NASAMS ежедневно вносит свой вклад в спасение жизней украинцев и защиту критической инфраструктуры», — сказал Грам.

Как отмечается, этой зимой было создано несколько коалиций силовых возможностей для военной поддержки Украины. Правительство Норвегии приняло решение об участии страны в трех таких коалициях: морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, коалиции F-16, в которой Норвегия передаст боевые самолеты F-16 и будет обучать украинский персонал этой системе, и коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляют Германия и Франция.

«Мы сказали, что поддержим там, где это больше всего нужно. Противовоздушная оборона является одним из приоритетов Украины. Абсолютно необходимо защитить военные ведомства, города и критически важную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования общества», — прокомментировал Грэм. (УНИАН)