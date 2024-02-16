Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины.

Об этом сообщает # со ссылкой на Facebook венгерского министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого.

Совещание стран НАТО прошло в Брюсселе 15 февраля. В ходе встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

«В Украине одна из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, — это разминирование… Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию», — написал Салай-Бобровницки.

На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины.