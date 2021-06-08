В городе Хьюстон штата Техас состоялась акция протеста, организованная членом правления Координационного совета азербайджанцев Америки, руководителем Американо-азербайджанского центра интеграции Самиром Новрузовым.

Цель заключалась в привлечении внимания к гибели азербайджанских журналистов и сопровождавшего их представителя власти местной общины в результате разрыва мины в Кяльбаджаре, недопустимому поведению Армении, отказывающейся предоставить карты минных полей, тому, что она является террористическим государством.

В ходе акции, организованной на территории городского бульвара Westheimer Road & Post Oak, наши соотечественники выразили возмущение произошедшей трагедией, демонстрируя портреты Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышева, плакаты с лозунгами «Журналисты убиты минами!», «Скажите НЕТ армянской лжи!», «Армянский терроризм!», «Опасные мины!», со страшным изображением разрывов мин.

Представители азербайджанской общины также провели в городе шествие протеста. Затем в одном из центральных парков они возложили гвоздики к уголку, созданному в память о журналистах, ставших шехидами.

По словам Самира Новрузова, в ходе акций решительное осуждение получил отказ Армении в передаче Азербайджану карт минных полей. Это было расценено как препятствие восстановлению мира и нормальной жизни в регионе. Наши соотечественники призвали мировую общественность и влиятельные медиа-организации не закрывать глаза на нарушение Арменией международных конвенций, поддержать верную и справедливую позицию Азербайджана в решении данной проблемы.