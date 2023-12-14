С целью развития циркового искусства в Азербайджане и с учетом пожеланий Западного региона нашей страны в центре отдыха «GƏNCLAND» в городе Гяндже уже установлен самый большой в стране стационарный цирк-шапито , отвечающий международным стандартам.

Об этом # сообщил лауреат высших наград Всемирного фестиваля циркового искусства, организатор цирковых программ Бакинского государственного цирка Аллахверди Исрафилов.

Аллахверди Исрафилов отметил, что с 19 декабря по 7 января на арене цирка-шапито, установленного в центре отдыха «GƏNCLAND», будет представлена международная цирковая программа «Новогоднее приключение».

В программе выступят всемирно известные артисты цирка. Веселые клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы, медведи и попугаи будут дарить праздничное настроение и незабываемые эмоции.

«Новогоднее приключение» – это не просто профессиональное шоу, где мастера циркового искусства продемонстрируют красоту и сложнейшие трюки. Это первое полноценное цирковое представление в регионе, открывающее новую страницу истории отечественного цирка. Которая, как в сказке, рождается на наших глазах. А цирк-шапито станет ещё одним адресом Гянджи, притягивающим интерес не только её жителей, но и гостей города.

Премьерная праздничная программа « Новогоднее приключение» по уже сложившейся традиции будет показана 19 декабря для детей из семей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, шехидов, ветеранов.

Продажа билетов: Гянджинский Молл, 3-й этаж

Точка продаж напротив центрального универмага

Продажа билетов онлайн: https://iticket.az/events/ kids/circus-new-years- adventure-in-ganjasaytından вы можете получить его онлайн.

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