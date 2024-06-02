В Баку состоялось торжественное открытие Circus Sea Breeze, сообщает #.

Полустационарный цирк формата Шапито расположился на живописном берегу Каспия, в курортном городе Sea Breeze.

На церемонии открытия присутствовали владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов и обладатель Гран — при фестиваля в Монте-Карло, мастер циркового искусства Аллахверди Исрафилов.

«Все, что связано с цирком, связано с нашим детством. У меня цирк ассоциируется именно с таким чувством, а также с родителями, которые водили нас детьми в цирк. Я рад и счастлив, что буквально за пару недель у нас появился цирк, и профессиональная команда. Считаю, что нам очень не хватало этого элемента развлечения», — заявил журналистаим Эмин Агаларов.

Он подчеркнул высокий профессионализм команды Аллахверди Исрафилова, и сообщил, что в ближайшие два года в Sea Breeze появится большой дельфинарий.

«Для нас это большое событие», — продолжил Аллахверди Исрафилов. Он рассказал, что в цирке 1195 посадочных мест, конструкцию цирка привезли из России и отметил, что программа «Легенды Монте-Карло» получилась очень современной, в ней задействованы артисты из разных стран мира.

Вход в цирк украшает уютный музей, состоящий из афиш Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Награда, присуждаемая артистам цирка данного циркового конкурса приравнивается к Оскару, и Аллахверди Исрафилов стал первым азербайджанцем, получившим эту высокую награду.

Аллахверди Исрафилов стал партнером Эмина Агаларова в проекте Circus Sea Breeze.

Директор цирка — Наруллах Султанов сообщил, что программа «Легенды Монте-Карло» будет радовать бакинцев до конца августа. Всего в программе задействовано свыше 40 артистов. Изюминкой шоу станут Карабахские скакуны, которые дополнят программу в ближайшие дни.

Создатели цирка в Sea Breeze очень хотели приурочить открытие к Международному дню защиты детей. И эта цель была достигнута в кратчайшие сроки — всего за 20 дней цирк был полностью построен и готов к встрече со зрителями.

Первый день шоу посетили свыше 1000 воспитанников детских домов. Также на первом представлении присутствовали дети Эмина Агаларова — Али, Микаил и Амина, а также мама артиста и бизнесмена — Ирина Агаларова.

Представление прошло на одном дыхании и запомнилось захватывающими выступлениями воздушных гимнастов, клоунов, артистов жанра диаболо и другими яркими номерами.

Circus Sea Breeze впервые в Азербайджане открыл для бакинцев цирковое шоу в летний период.

Цирк стал частью масштабного Луна — парка и прилегающего к нему Парка водных развлечений. Самый удобный и ближайший въезд в цирк — через арт-центр Nine Senses и школу Landau.