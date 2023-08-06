Курортного местечка Шови в высокогорном крае Рача, где сошел оползень, больше не существует, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — сообщил грузинским журналистам Каладзе, осмотревший место стихийного бедствия.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови». По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м земли. 7 августа в республике объявлен день траура.