Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» утверждают, что сбили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akinci над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Об этом сообщил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

По его словам, хуситам «удалось сбить разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci турецкого производства, принадлежащий саудовскому врагу, во время выполнения им враждебных действий в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф». Сариа добавил, что аппарат был поражен «соответствующим оружием».