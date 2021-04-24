В Физули задержан нарушитель госграницы

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы Азербайджана, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 21 апреля на территории пограничной заставы «Горадиз» погранвойск ГПС близ села Ашагы Яглывенд Физулинского района при попытке незаконного пересечения госграницы из Азербайджана в направлении Ирана был задержан гражданин нашей страны Абдурахманов Азер Фаррух оглу 1981 г.р.

В ходе расследования было установлено, что ранее неоднократно судимый А.Абдурахманов намеревался пересечь государственную границу с целью контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.