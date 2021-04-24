В Физули задержан нарушитель госграницы

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы Азербайджана, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 21 апреля на территории пограничной заставы «Горадиз» погранвойск ГПС близ села Ашагы Яглывенд Физулинского района при попытке незаконного пересечения госграницы из Азербайджана в направлении Ирана был задержан гражданин нашей страны Абдурахманов Азер Фаррух оглу 1981 г.р.

В ходе расследования было установлено, что ранее неоднократно судимый А.Абдурахманов намеревался пересечь государственную границу с целью контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

| 2021-04-24T12:22:05+04:00 24 апреля 2021, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss