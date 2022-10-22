Правительство Финляндии изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян. Об этом в беседе с газетой Aamulehti заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Он указал, что данный вопрос ранее не был изучен, а финский кабмин не принимал никаких решений по этому поводу. При этом в Минобороны страны задумались об ограничениях в сфере недвижимости для граждан РФ, отметил Кайкконен.

Согласно законопроекту, который предложило это ведомство, Минобороны получит право выяснять происхождение финансирования покупок имущества. Также министерство сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет, что такая сделка представляет угрозу национальной безопасности.

Однако предварительное мнение, по словам Кайкконена, «таково, что возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы».

Как заявили в канцелярии кабмина, ввести такой запрет будет крайне сложно, поскольку подобный закон может нарушить конституцию страны и будет дискриминацией одной нации, что станет ущемлением основных прав и свобод.