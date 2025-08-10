Президент России Владимир Путин не намерен отказываться от захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса, сообщил источник The Washington Post (WaPo), знакомый с ходом переговоров. По его словам, Кремль готов лишь прекратить огонь. Что касается территориальных уступок, предложение Путина этого не подразумевает.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров о завершении войны в Украине обсуждается «обмен территориями», который якобы принесет выгоду обеим сторонам. Источник WaPo подчеркнул, что Путин не отдаст захваченные части Запорожья и Херсонщины, так как они обеспечивают России сухопутный «мост» в Крым. По словам собеседника издания, предложение Кремля остановить атаки на эти области было неправильно истолковано ездившим в Москву спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который решил, что речь идет об отводе войск. О неверной трактовке слов Путина говорили и источники Bild.

Фактически Россия не предлагает взамен ничего, кроме прекращения огня, однако речь идет о перемирии, а не полноценном завершении войны, заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. «С политической точки зрения [Путину] проще продолжать войну до окончательного краха Украины, нежели заключать мир. Вот почему они цепляются за идею о необходимости временного, а не постоянного перемирия», — пояснил он. По словам источника, такая договоренность позволит инициировать выборы в Украине, чего давно добивается Путин, считающий «нелегитимным» президента Владимира Зеленского.

Последний повторил 9 августа, что не согласится ни на какую сделку, которая предполагает передачу России оккупированных территорий. Зеленский напомнил, что это запрещено конституцией. Он подчеркнул, что украинский народ не для того защищал страну, чтобы в итоге «наградить» развязавшего войну Путина, «подарив» ему свою землю.

О том, что Путин готов частично отказаться от максималистских территориальных требований к Украине, накануне сообщили источники Bloomberg. По их данным, Кремль согласен заморозить фронт и остановить наступление в Херсонской и Запорожской областях в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, а также признание российского контроля над Крымом. Источники The Wall Street Journal утверждали, что Путин может отказаться от завоеваний в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, но взамен потребует от США официального признания захваченных территорий Украины, которые он уже объявил российскими. Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа. (moscowtimes.ru)