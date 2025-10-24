Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Дели не собирается поспешно под давлением Вашингтона соглашаться на торговое соглашение с США.

«Разумеется, мы ведем переговоры с американской стороной, однако мы не заключаем сделки в спешке, к определенному сроку или под дулом пистолета», — приводит Hindustan Times его слова с конференции Berlin Global Dialogue.

«Индия действует на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решения в спешке или под давлением. Мы приняли тот факт, что на наши товары распространяются пошлины США», — продолжил министр.

По его словам, власти Индии изучают способы преодоления торговых ограничений, ищут новые рынки, обращаются к внутреннему спросу.

Вместе с тем неназванный представитель индийских властей заявил Bloomberg, что Индия и США близки к торговому соглашению. Источник утверждал, что переговорщики решили большую часть разногласий, но соглашение должно утвердить высшее политическое руководство обоих государств.

Отношения США с Индией также испортились в связи с торговой политикой. 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.

После этого страны провели несколько раундов торговых переговоров.