Иранская сторона получила гарантии от США, связанные с возвращением 6 млрд долларов в рамках соглашения Тегерана и Вашингтона по обмену заключенными.

Как передает # со ссылкой на Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Процесс переговоров с США длился два года, процесс освобождения иранских заключенных и банковских активов будет осуществляться по соглашению сторон, и Иран также получил все необходимые гарантии, связанные с этим соглашением», — сказал он.

10 августа газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на 6 млрд долларов для использования на гуманитарные цели. Сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке.

По словам представителя совета по нацбезопасности Белого дома Эдриана Уотсона, на данный момент пять человек с двойным гражданством США и Ирана, ранее обвиненные в шпионаже, уже освобождены из тюрьмы и находятся под домашним арестом в Иране. США в рамках сделки также должны вернуть Ирану пять человек.