Папа римский Франциск в память о схожем жесте Христа, омывшего апостолам ноги перед Тайной вечерей, провел ритуал Чистого (Великого) четверга. По данным портала Vatican News, религиозное мероприятие прошло в женском отсеке римской тюрьмы Ребиббья, а его участниками впервые стали исключительно представительницы прекрасной половины человечества.

В предыдущие годы в Чистый четверг понтифик также омывал ноги женщинам, но это первый случай, когда их 12. Стоит отметить, что до этого в данном ритуале участвовали и мигранты, которые не были христианами. Сообщается, что омовению ног перед Пасхой в пенитенциарном учреждении предшествовала служба в соборе Святого Петра.

Уже в это воскресенье, 31 марта, католический мир будет праздновать Пасху. По этому поводу Папа римский, согласно традициям, обратится к верующим с проповедью «Урби эт орби» («Граду и миру»).