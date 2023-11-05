Папа римский Франциск в воскресенье вновь призвал к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС и потребовал освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, назвав сложившуюся там ситуацию «весьма серьезной».

«Я продолжаю думать о серьезной ситуации в Палестине и в Израиле, где погибло много людей, – сказал он после традиционной молитвы на площади Святого Петра в Риме. – Во имя Бога я прошу вас остановиться, прекратить огонь».

«Я надеюсь, что сейчас рассматриваются все возможности, чтобы абсолютно избежать расширения конфликта, чтобы помочь раненым, чтобы помощь дошла до Газы, где гуманитарная ситуация очень серьезная, и чтобы заложники были немедленно освобождены», – заявил понтифик.

Глава Римско-католической церкви и ранее призывал прекратить конфликт и разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как сообщил Ватикан, в прошлом месяце состоялась беседа между президентом Джо Байденом и папой Франциском о «конфликтных ситуациях в мире и необходимости поиска путей к миру». (Голос Америки)