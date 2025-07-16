В Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«Это важная реформа, которую слишком долго откладывали», — написал Хяккянен в соцсети X.

«Я очень рад, что этот закон наконец-то принят и вступил в силу. Он направлен на укрепление безопасности Финляндии», — отметил министр.

Ранее законопроект, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для граждан и организаций государств, которые «могут представлять угрозу безопасности Финляндии», одобрил финский парламент.