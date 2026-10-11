Финляндия на саммите лидеров ЕС, который пройдет в Брюсселе 15–16 октября, выступит с инициативой об остановке выдачи турвиз гражданам РФ для поездок в Европу, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо. «Мы опасаемся, что Россия попытается организовать диверсии в Европе. Почему же мы тогда пускаем россиян сюда как туристов и позволяем им свободно передвигаться?» — цитирует финского премьера Yle.

Сама Финляндия перестала выдавать россиянам туристические визы и закрыла въезд для российских туристов еще в сентябре 2022 года. Сухопутные пункты пропуска между двумя странами закрыты с декабря 2023 года. Кроме того, в 2025 году Хельсинки принял закон, запрещающий гражданам государств, «ведущих агрессивную войну и угрожающих безопасности Финляндии», в том числе россиянам, покупать недвижимость на территории страны.

После этого гражданам РФ за редкими исключениями стало практически невозможно приобретать жилье в республике, а в феврале 2026 года появилась информация о том, что власти начнут «задним числом» пересматривать уже заключенные сделки.

В июне Финляндия и Швеция вслед за атакой ВС РФ по Киевско-Печерской Лавре призвали Еврокомиссию и другие страны ЕС ужесточить визовую политику в отношении граждан России. По словам главы финского МИД Элины Валтонен, власти ЕС не могут позволить россиянам «наслаждаться свободами и развлекательными сторонами европейской жизни, пока их правительство обрушивает ракеты на украинские семьи».

В конце сентября стало известно, что в Евросоюзе стали обсуждать вопрос об изменениях законодательства, которые позволили бы ограничивать выдачу виз целым категориям лиц, например гражданам определенной страны, включая РФ, или тем, кто совершает «необязательные поездки». (themoscowtimes.com)

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