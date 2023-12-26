Россияне не смогут написать бумажное письмо Санта-Клаусу, который живет в Лапландии у полярного круга, сообщили в МИД Финляндии.

«В апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, основываясь на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза», – говорится в письменном ответе финского МИД на запрос RTVI.

При этом в дипведомстве Финляндии уточнили, что «каждый волен свободно написать Санта-Клаусу, в том числе по электронной почте». (ТАСС)