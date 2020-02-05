В ФИФА высказались о недопуске России до чемпионата мира — 2022

В Международной футбольной федерации (ФИФА) прокомментировали информацию о недопуске сборной России до чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что информация об этом была опубликованна в Twitter-аккаунте арабского спортивного телеканала BeIN Sports со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

9 декабря 2019 года, исполком WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. А позже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола», — заявили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.