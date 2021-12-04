В пилотный проект агропарка в Евлахе инвестировано 103 млн манатов, из них 74 млн манатов частные, а 29 млн манатов государственные инвестиции.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, на 1,147 гектарах из 2,855 гектаров будет создано 100 фермерских хозяйств, на 1,133 гектарах будут посажены кормовые культуры и сахарная свекла, а на 210 гектарах будут проложены коммуникационные линии и созданы защитные полосы. В агропарке 500 человек будут обеспечены постоянной работой, а 1 000 человек — сезонной.