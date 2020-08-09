В день выборов в Беларуси сопровождается проблемами с интернетом

В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси отмечаются масштабные проблемы с интернетом. Утром в воскресенье, 9 августа, замечены трудности с загрузкой сервисов Tor, сообщает корреспондент DW в Минске. По его словам, также не грузится сайт YouTube, у многих пользователей также наблюдаются проблемы с мессенджером Signal. Также наблюдаются перебои с доступом к сайтам Euroradio.by и «Хартия-97».

При этом корреспондент DW отметил, что Euroradio.by открывается через VPN, а сайты правозащитного центра «Весна», Naviny.by, Tut.by, Nn.by, Радио «Свобода», «Белорусский партизан» доступны обычным способом. (DW)