Химический сектор ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, испытывает трудности в связи с задержками поставок сырья из-за обострения ситуации в Красном море.

Как передает #, об этом сообщает Reuters.

«Эффект особенно заметен в сегменте средних компаний, специализирующихся на производстве тонкой и специальной химии», — заявил главный эксперт по экономике германской промышленной организации VCI Хенрик Майнке.

Он добавил, что германские химические компании закупают сырье преимущественно в Азии. Теперь же фрахт через Красное море сократился, что приводит к задержкам. Кроме того, из-за изменения маршрутов наблюдается рост цен на сырье.