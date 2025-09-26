Президент США Дональд Трамп допустил, что у финансиста Джорджа Сороса и сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана могут появиться проблемы с законом, если окажется, что они финансируют левых радикалов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну, Сорос — это имя, которое я, конечно, часто слышу. <..> Я слышу имена довольно богатых людей, которые являются радикальными левыми. Может быть. Я слышу о человеке по имени Рид Хоффман… если они финансируют эти вещи, у них будут проблемы», — заявил он.

Левых радикалов Трамп обвиняет в всплеске политического терроризма в США, в частности, в покушении на своего соратника Чарли Кирка.