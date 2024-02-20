В отличие от многих западных политиков, кандидат в президенты США и экс-глава Белого дома Дональд Трамп не возлагает вину за смерть Алексея Навального в колонии на президента России Владимира Путина. В понедельник, 19 февраля, спустя три дня после сообщений о смерти российского оппозиционера, Трамп впервые отозвался в соцсетях о его гибели, но ни слова не написал о виновных, а посвятил свой пост критике ситуации в США.

«Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране, — написал Трамп. — Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой бесчестные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения».

По утверждению экс-президента, «открытые границы, фальсифицированные выборы и вопиюще несправедливые судебные решения» разрушают Америку. При этом Трамп не уточнил, какую связь с проблемами в США он усматривает в гибели Навального. (DW)