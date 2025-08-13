Медицинские и косметологические процедуры должны выполняться только врачами с соответствующей квалификацией в лицензированных медицинских учреждениях.

Об этом предупредил Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что в некоторых частных медицинских учреждениях ботулотоксин, эстетические филлеры (например, средства, содержащие гиалуроновую кислоту) и мезопрепараты (смеси витаминов, аминокислот, пептидов) используются без официального разрешения на импорт и документов качества.

«Согласно постановлению Кабинета министров, все лекарственные и медицинские средства (включая инъекционные эстетические препараты) могут быть импортированы в страну только после государственной регистрации Министерством здравоохранения. Импорт и использование незарегистрированных препаратов запрещены законом», — отмечается в сообщении.