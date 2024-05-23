В Азербайджане педагогам запрещено курить на территории учебного заведения.

Как сообщает Report, это отражено в недавно утвержденных «Правилах этического поведения учителей».

Согласно правилам, должны соблюдаться исполнительная и трудовая дисциплина, педагоги не должны отсутствовать на работе без уважительной причины.

Учителям также запрещено публиковать в личных аккаунтах в соцсетях фотографии, аудио- и видеоматериалы, порочащие имя и подрывающие репутацию преподавателя и учреждения, в котором он работает.

Согласно новым правилам, педагог «должен соблюдать нормы национальной морали и общественного поведения в личной жизни, воздерживаться от действий, ведущих к нарушению прав общества и личности, бережно относиться к охране природы, истории и культурного наследия страны».

Правда, не понятно кто определяет грани национальной морали и общественного поведения и где они прописаны.