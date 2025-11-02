На Мальдивах установили полный запрет на курение для тех, кто родился после 1 ноября 2007 года. Закон вступил в силу после 1 ноября и распространяется на всех. Даже тех, кто приехал на Мальдивы просто отдохнуть. Им тоже нельзя курить, передает mentoday.ru.
Найти лазейку не удастся. На Мальдивах также полностью запрещены вейпы. И речь не только о запрете для тех, кто родился после 2007 года. Вовсе нет. Они запрещены повсеместно, поэтому найти магазины с привычными дуделками едва ли возможно. Причем запрет на вейпы был введен относительно давно, поэтому найти магазины, где завалялись электронки не получится.
А вот согласно новому закону, жителям страны, родившимся после января 2007 года, нельзя покупать, употреблять или продавать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды такой продукции. Сотрудники магазинов теперь обязаны проверять возраст покупателей перед продажей.
Мальдивская республика стала первым государством в мире, где был осуществлен запрет на продажу табачной продукции для целого поколения. Кто-то еще может вспомнить про Великобританию, где хотели ввести похожую меру для людей, родившихся после 2008 года, однако там инициатива зависла в Парламенте. Ее продолжают рассматривать, но без особого успеха.
Такой радикальный путь в оздоровлении нации кому-то может показаться слишком суровым, напоминающим сухие законы прошлого. Однако при внимательном рассмотрении окажется, что такой законопроект действительно способен избавить жителей архипелага от проблем с курением в перспективе 50-80 лет.
Так, через 50 лет едва ли в живых останется много курильщиков, родившихся до 2007 года (им будет около 70), а доля курящих из тех, кто родился после 2007, будет ничтожна. Как следствие, страна мягко решит проблему с курением, жители станут богаче, здоровее, а экологическая обстановка будет хоть чуть-чуть, но лучше.
Разумеется, план будет реализован только в том случае, если законопроект не отменят в ближайшем будущем. Нужно, чтобы он действовал минимум 10-20 лет для выраженного эффекта. А чтобы Мальдивы стали некурящими, потребуется около 50 лет.
Но табачные компании наверняка будут пытаться отменить законопроект. Пусть Мальдивы — маленькая страна, но потеря сотен тысяч потенциальных клиентов точно не входит в планы табачного лобби. Поэтому интересно проследить, как будет развиваться история в Мальдивах и пойдут ли другие страны на подобный эксперимент.