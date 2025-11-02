На Мальдивах установили полный запрет на курение для тех, кто родился после 1 ноября 2007 года. Закон вступил в силу после 1 ноября и распространяется на всех. Даже тех, кто приехал на Мальдивы просто отдохнуть. Им тоже нельзя курить, передает mentoday.ru.

Найти лазейку не удастся. На Мальдивах также полностью запрещены вейпы. И речь не только о запрете для тех, кто родился после 2007 года. Вовсе нет. Они запрещены повсеместно, поэтому найти магазины с привычными дуделками едва ли возможно. Причем запрет на вейпы был введен относительно давно, поэтому найти магазины, где завалялись электронки не получится.

А вот согласно новому закону, жителям страны, родившимся после января 2007 года, нельзя покупать, употреблять или продавать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды такой продукции. Сотрудники магазинов теперь обязаны проверять возраст покупателей перед продажей.

Мальдивская республика стала первым государством в мире, где был осуществлен запрет на продажу табачной продукции для целого поколения. Кто-то еще может вспомнить про Великобританию, где хотели ввести похожую меру для людей, родившихся после 2008 года, однако там инициатива зависла в Парламенте. Ее продолжают рассматривать, но без особого успеха.