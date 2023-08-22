Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С, сообщили «Коммерсанту» в Росздравнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что компания обязана уведомить о прекращении ввоза препарата за год, поэтому решение MSD не повлияет на поставки до 2024 года.

Несмотря на это, Минздрав разослал федеральным медучреждениям письмо, в котором сообщил о прекращении импорта и производства зепатира. Однако позднее письмо было отозвано.

Зепатир применяется для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. По данным экспертной группы «Здравресурс», в 2022 году на долю этого препарата в схемах лечения, оплаченных государством, пришлось 19%, а в первом полугодии 2023 года — 18%.

Компания MSD сокращает свое присутствие в России после начала войны в Украине. На текущий момент компания уже прекратила поставлять вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарат против ВИЧ — ралтегравир.

В компании MSD отмечали, что она сконцентрируется на поставках жизненно важных средств и вакцин, для которых в России отсутствуют альтернативы. (moscowtimes.ru)