С декабря 2023 года в поселках Амирджан и Бюльбюля Сураханского района города Баку зафиксированы случаи распространения вируса гепатита А.

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Меры по борьбе с распространением вируса продолжаются.

«Специалисты центра совместно с сотрудниками ОАО «Азерсу» проводят мониторинги в централизованной системе питьевого водоснабжения. В Сураханском районе очищены и дезинфицированы резервуары для воды в частных жилых домах», — подчеркивается в сообщении.