Ученые из Китайской академии наук обнаружили ген ANKRD11, блокировка которого усилила способность иммунных клеток бороться с хроническим гепатитом B и раком. В экспериментах на мышах удаление этого гена из CD8+ Т-клеток помогло иммунитету эффективнее уничтожать зараженные и опухолевые клетки. Работа опубликована в журнале Nature Immunology.

Хронический вирусный гепатит B поражает около 296 млн человек в мире и может приводить к циррозу и раку печени. При длительной инфекции CD8+ Т-клетки, которые в норме уничтожают зараженные клетки, постепенно теряют активность. Поэтому ученые ищут способы вернуть им способность эффективно работать.

Исследователи провели генетический скрининг и обнаружили, что ANKRD11 действует как своеобразный тормоз иммунного ответа. Белок подавляет сигнальный путь AP-1, который необходим Т-клеткам для активации генов, связанных с противовирусной и противоопухолевой защитой.

Когда ученые удалили Ankrd11 непосредственно из Т-клеток мышей, сами клетки продолжили нормально развиваться, но стали значительно активнее. Они производили больше молекул, необходимых для иммунного ответа, лучше противостояли подавляющим сигналам и эффективнее уничтожали клетки, зараженные вирусом.

«В модели хронического гепатита B у животных без Ankrd11 увеличивалось количество активных Т-клеток в печени, что помогало контролировать инфекцию. В экспериментах с другими вирусами и опухолями усиление активности Т-клеток также приводило к более эффективному подавлению заболевания. Сочетание блокировки ANKRD11 с существующими методами лечения дополнительно усиливало эффект», — расакзали ученые.

Исследователи считают, что блокировка ANKRD11 может стать потенциальной мишенью для новых методов иммунотерапии хронического гепатита B и рака и у людей. Однако эффективность и безопасность вмешательства у людей еще предстоит проверить.